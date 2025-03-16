В Татарстане перед судом предстанет подросток-закладчик

В Татарстане несовершеннолетний парень обвиняется в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По информации следователей, в феврале 2025 года подросток получил в интернете от неизвестного координаты тайника с наркотиками весом более 20 граммов. За денежное вознаграждение он пообещал их раскидать в Лениногорске в виде закладок.

Однако парня быстро поймали. Уголовное дело передано в суд.