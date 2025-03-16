news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 16 марта 2025 12:22

В Татарстане перед судом предстанет подросток-закладчик

Читайте нас в
Телеграм

В Татарстане несовершеннолетний парень обвиняется в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По информации следователей, в феврале 2025 года подросток получил в интернете от неизвестного координаты тайника с наркотиками весом более 20 граммов. За денежное вознаграждение он пообещал их раскидать в Лениногорске в виде закладок.

Однако парня быстро поймали. Уголовное дело передано в суд.

#сбыт наркотиков #Уголовное дело #суд
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Нюансы Путина, террор с воздуха и снежные барсы Татарстана

Нюансы Путина, террор с воздуха и снежные барсы Татарстана

15 марта 2025
«Снежному барсу – быть!»: Минприроды поддержало инициативу РТ по сохранению диких кошек

«Снежному барсу – быть!»: Минприроды поддержало инициативу РТ по сохранению диких кошек

15 марта 2025