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Происшествия 8 ноября 2024 19:27

В Татарстане перед судом предстанет мужчина, который 30 раз ударил топором свою знакомую

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Перед Верховным судом в Татарстане предстанет мужчина, который зарубил топором знакомую.

67-летний житель Набережных Челнов в поселке Сидоровка во время ссоры 30 раз ударил топором в тело, голову и шею своей знакомой.

От полученных ранений женщина скончалась на месте.

На данный момент судебное разбирательство продолжается.

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