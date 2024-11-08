news_header_bot_970_100
Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане перед судом предстанет мужчина, который 30 раз ударил топором свою знакомую
Скопировать ссылку
Перед Верховным судом в Татарстане предстанет мужчина, который зарубил топором знакомую.
67-летний житель Набережных Челнов в поселке Сидоровка во время ссоры 30 раз ударил топором в тело, голову и шею своей знакомой.
От полученных ранений женщина скончалась на месте.
На данный момент судебное разбирательство продолжается.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников
news_right_column_2_240_400