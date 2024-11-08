В Татарстане перед судом предстанет мужчина, который 30 раз ударил топором свою знакомую

Перед Верховным судом в Татарстане предстанет мужчина, который зарубил топором знакомую.

67-летний житель Набережных Челнов в поселке Сидоровка во время ссоры 30 раз ударил топором в тело, голову и шею своей знакомой.

От полученных ранений женщина скончалась на месте.

На данный момент судебное разбирательство продолжается.