news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 11 февраля 2024 12:17

В Татарстане перед судом предстанет мужчина, истязавший своего 8-летнего сына

Скопировать ссылку

Бугульминец предстанет перед судом по обвинению в истязании ребенка, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, в августе прошлого года 31-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, используя малозначительные поводы, систематически истязал своего 8-летнего сына. Плачущего на улице мальчика после очередного избиения заметили прохожие и обратились в полицию.

В настоящее время ребенок помещен в социальное учреждение.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

#истязание ребенка
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2