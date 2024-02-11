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В Татарстане перед судом предстанет мужчина, истязавший своего 8-летнего сына
Бугульминец предстанет перед судом по обвинению в истязании ребенка, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
По версии следствия, в августе прошлого года 31-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, используя малозначительные поводы, систематически истязал своего 8-летнего сына. Плачущего на улице мальчика после очередного избиения заметили прохожие и обратились в полицию.
В настоящее время ребенок помещен в социальное учреждение.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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