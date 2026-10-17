В Татарстане перед похолоданием ожидается до 21 градуса тепла

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Сегодня, 17 октября, в Татарстане еще сохранится принесенная антициклоном аномально теплая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой вновь ожидается переменная облачность. Существенные осадки маловероятны.

Прогнозируется южный и юго-восточный ветер силой от 4 до 9 м/с (по шкале Бофорта, ветер силой от 3,4 до 5,4 м/с именуется слабым, от 5,5 до 7,9 м/с – умеренным, а от 8,0 до 10,7 м/с – свежим).

После преимущественно прохладной ночи (от 1 до 6 градусов выше нуля, на западе региона – до 10 градусов) воздух по Татарстану в светлое время суток прогреется до +16, +21 градуса (в Казани столбики термометров поднимутся до +17, +19 градусов).

Накануне в столице РТ температура воздуха достигла +19,9 градуса. В результате оказался побит температурный рекорд 103- и 71-летней давности.

Уже завтра, 18 октября, погода в республике начнет постепенно меняться. В воскресенье днем местами из-за приближения холодного атмосферного фронта возможны небольшие дожди. Температура воздуха составит от 14 до 19 градусов тепла.

Согласно предварительным данным метеорологов, в понедельник, 19 октября, республика окажется в ложбине северо-восточного циклона. Местами вновь вероятны небольшие дожди, похолодает до 9–14 градусов выше нуля.