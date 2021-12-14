В Татарстане перед новогодними праздниками запустят аудиогид для путешествий на машине

Отдел культуры исполкома Атнинского района Татарстана совместно со Всемирным форумом татарской молодежи планируют запустить перед новогодними каникулами новый проект «Юллар. Строки про дороги». Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Проект «Юллар» является просветительским онлайн-аудиогидом на основе кольцевого автомобильного маршрута по северно-западной «дуге» Заказанья. Сюда входят Высокогорский, Атнинский и Арский районы: это и Нижнее Береске, где расположена старейшая мечеть в Татарстане, и Большой Менгер с таинственной усадьбой и эпитафиями XV — XVI веков, Ташкичу, Кшкар, Коморгузя и Курса с историями про мечети, а также Большая Атня, Арск, Высокая Гора, Новый Кырлай, Кушлауч и многие другие места. Всего более 30 населенных пунктов.

Аудиогид соединен с Яндекс-картой. Он даст возможность больше узнать о местных легендах, топонимике, природе, литературе и искусстве, просветительстве. В нем есть вся актуальная информация о достопримечательностях, кафе, зонах для отдыха. Кроме того, в более 10 пунктах имеются краеведческие и литературные музеи, открытые для посещения.

Создание аудиогида находится на финальной стадии. В ближайшем будущем любой желающий сможет воспользоваться им на специальном портале совершенно бесплатно.

Реализация проекта стала возможной благодаря целевому гранту от Минкультуры, который вручается муниципальным учреждениям в Год родных языков и народного единства.