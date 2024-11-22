В Татарстане пенсионер передал в руки мошенников почти миллион рублей

В Татарстане 85-летний пенсионер передал в руки мошенников почти миллион рублей.

Оказалось, что аферисты использовали классический метод – «ваши деньги в опасности, переведите их на безопасный счёт».

Однако на этот раз, злоумышленники пообещали спасти деньги, если пенсионер обналичит их и передаст доверенному лицу.

Позже они обещали вернуть всю сумму владельцу. Необходимо было придумать и сказать доверенному лицу кодовое слово при передаче денег.

Мужчина снял со своих счетов 750 тысяч рублей, упаковал их в сумку и пришёл в указанное ему место встречи. К нему подошла женщина и произнесла установленный пароль. Услышав его, мужчина передал свои деньги ей и вернулся домой.

О случившимся через время узнали дети пенсионера. Они рассказали отцу, что он стал жертвой мошенников, и помогли ему обратиться в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Как сообщили в МВД по РТ, сейчас мошенников ищут. Известно, что они звонили с телефонов, зарегистрированных в Самарской области и Краснодарском крае.