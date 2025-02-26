В Татарстане педагогов обучат созданию Telegram-ботов

Фото: пресс-служба Минцифры РТ

В Татарстане педагогов начали обучать созданию Telegram-ботов. По замыслу инициаторов проекта, подобное обучение поспособствует повышению качества образования и подготовке школьников к жизни в цифровом обществе, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Занятия проводят кураторы районов, в которых представлены муниципальные филиал IT-парка. Так, в балтасинском IT-парке обучает педагогов учитель информатики высшей квалификационной категории Ракил Закиров. Мероприятия реализуются при поддержке национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Участниками урока стали начальник Управления образования исполкома района Ренат Мухарлямов, его заместители, методисты, директора образовательных учреждений.

Telegram-боты позволяют автоматизировать многое в школьной жизни. Они способны помогать в организации учебного процесса, рассылке домашних заданий, проверке знаний, получении обратной связи от учеников и родителей.

«Уверен, что обучение педагогов подобным технологиям – это ключевой фактор успешного развития образовательной системы. Такие мероприятия помогают нашим учителям быть включенными в образовательные инновации и готовить учеников к вызовам будущего», – прокомментировал происходящее глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин.