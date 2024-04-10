В Татарстане паводковыми водами затоплены шесть мостов и три участка дорог

По состоянию на 10 апреля в Татарстане затоплены 6 низководных мостов и 3 участка автодорог, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

За прошедшие сутки прибыль воды составила от 1 до 86 см на реках Тойма, Мëша и Шошма.

На реке Кубня в результате подъема уровня воды начался выход воды на пойму, пойма затоплена на глубину 3 см.

На реке Малый Черемшан сохраняется выход воды на пойму, пойма затоплена на глубину 56 см.

Куйбышевское и Нижнекамское водохранилище очищаются ото льда.