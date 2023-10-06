В Татарстане пассажиры общественного транспорта сэкономили более 10 млн рублей на проезде

Фото: пресс-служба платежной системы «Мир»

До 31 декабря проехать в общественном транспорте Татарстана можно дешевле. Жителям и гостям республики предоставили временную скидку на проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях и казанском метрополитене.

Платежная система «Мир» предлагает жителям и гостям республики сразу две скидки на проезд. Главное условие — расплачиваться за поездки загруженной в смартфон картой «Мир» или Картой жителя Республики Татарстан, которая тоже выпускается на базе платежной системы «Мир».

Проезд обойдется дешевле на 10 рублей, если оплатить его Картой жителя, загруженной в телефон. Скидка 8 рублей автоматически применится за покупку билета по любой карте «Мир» в смартфоне.

Чтобы воспользоваться скидкой, нужно национальную карту, в том числе Карту жителя, заранее загрузить в смартфон на базе Android в один из мобильных платежных сервисов — Mir Pay или Samsung Pay. Для этого подойдет практически любая карта «Мир», в том числе выпущенная онлайн цифровая Карта жителя Республики Татарстан. Ее загрузка в мобильное устройство займет буквально несколько минут или даже секунд.

Только за один месяц, пользуясь скидкой от российской платежной системы пассажиры общественного транспорта сэкономили больше 10 млн рублей.

Фото: пресс-служба платежной системы «Мир»

«Мы предоставляем возможность экономить на проезде в республике третий раз. И каждый раз наше предложение пользуется большой популярностью у пассажиров общественного транспорта. Экономия на поездках с картой „Мир“ в 2021-2022 годах составила порядка 20 млн рублей. Уверена, новая акция также будет востребованной. Тем более что в этот раз получить скидку можно абсолютно во всех видах транспорта как по карте „Мир“, так и по Карте жителя», — отметила Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир».

«Акция продлится до Нового года, еще есть три месяца, чтобы оценить удобство оплаты телефоном и значительно сэкономить на поездках. Чтобы получить выгоду, просто приложите свой телефон с загруженной в него картой „Мир“ к терминалу. С карты автоматически спишется стоимость поездки с учетом скидки», — прокомментировала Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир».

Проезд нужно оплачивать, поднеся мобильный телефон к валидатору. Если карта на живом пластике, то скидка предоставлена не будет. Также следует отметить, что некоторые валидаторы выдают чеки или билеты на полную стоимость проезда, скидка при этом пройдет автоматически. Ее можно увидеть в мобильном банке или пуш-уведомлениях.

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан Айрат Садыков уверен, что сегодня цифровые технологии всецело вошли в нашу жизнь.

«Появление Карты жителя, безусловно, еще один шаг в вопросах цифровизации, которые направлены на облегчение жизни наших граждан. Безналичная оплата проезда в общественном транспорте — это наиболее комфортный и современный способ оплаты. Надеемся, что благодаря акции еще больше жителей и гостей города оценят удобство оплаты проезда с помощью банковской карты и оценят по достоинству одно из преимуществ Карты жителя», — отметил собеседник агентства.

Стоит отметить, что оплата проезда в общественном транспорте занимает третье место среди всех трат татарстанцев. На первом месте — продукты питания и общепит.

Фото: пресс-служба платежной системы «Мир»

Удобство при оплате проезда с помощью телефона и существенную экономию на дороге отмечают многочисленные пассажиры Казани. Одна из них — Ленара Шакирова, которая ежедневно ездит на работу и с работы на троллейбусе №1.

«Я воспользовалась этим предложением с 1 сентября, как началась акция. И только за первый месяц в моей семье получилось существенно сэкономить на дороге, — поделилась мнением жительница столицы республики. — Туда и обратно я экономлю 20 рублей, а если умножить на месяц? Это при том, что в нашей семье не только я одна езжу на транспорте, еще муж и дочка. За четыре месяца выгода получается существенная! Жаль, что я не знала об этой акции раньше, которая проводилась в 2021 и 2022 годах».

Подробная инструкция о том, как загрузить данные карты в мобильный платежный сервис опубликована на сайте www.privetmir.ru и в мобильном приложении «Привет!». Там же можно узнать о подробностях акции и перевозчиках, участвующих в ней.

Подобная транспортная акция проходит в 13 регионах России. За консультацией можно обратиться на горячую линию 8(800)100-54-64.

Реклама. АО «НСПК»