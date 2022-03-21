В Татарстане пассажирскую навигацию по Волге и Каме планируется открыть 30 апреля, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Одной из основных задач в настоящее время является подготовка к пассажирской навигации 2022 года и обеспечение ее бесперебойной работы», – отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Айрат Садыков.

В декабре прошлого года между Министерством транспорта и дорожного хозяйства и судоходными компаниями республики были заключены соответствующие договоры.

Судоходным компаниям рекомендовано своевременно завершить все ремонтные и подготовительные работы на судах и дебаркадерах, чтобы качественно и без опоздания приступить к навигации.

Кроме того, для обеспечения безопасности судоходства необходимо провести работы по производству тральных работ и своевременно выставить навигационные знаки на судоходные трассы по маршрутам движения пассажирского флота, осуществляющего пригородные перевозки.