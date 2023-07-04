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В Татарстане пассажир и годовалый ребенок получили травмы в вылетевшей с трассы иномарке
Вчера в Пестречинском районе РТ водитель Daewoo вылетел в кювет в попутном направлении, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
В результате аварии травмы получили два пассажира иномарки, включая годовалого ребенка, которого перевозили без детского кресла.
Госавтоинспекция напоминает, что детские автокресла являются самым эффективным средством предотвращения детского травматизма и смертельных исходов в результате ДТП и призывает родителей со всей серьезностью отнестись к безопасности детей.
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