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Происшествия 4 июля 2023 17:25

В Татарстане пассажир и годовалый ребенок получили травмы в вылетевшей с трассы иномарке

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Вчера в Пестречинском районе РТ водитель Daewoo вылетел в кювет в попутном направлении, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

В результате аварии травмы получили два пассажира иномарки, включая годовалого ребенка, которого перевозили без детского кресла.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

Госавтоинспекция напоминает, что детские автокресла являются самым эффективным средством предотвращения детского травматизма и смертельных исходов в результате ДТП и призывает родителей со всей серьезностью отнестись к безопасности детей.

#ДТП в Татарстане
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