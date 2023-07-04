В Татарстане пассажир и годовалый ребенок получили травмы в вылетевшей с трассы иномарке

Вчера в Пестречинском районе РТ водитель Daewoo вылетел в кювет в попутном направлении, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

В результате аварии травмы получили два пассажира иномарки, включая годовалого ребенка, которого перевозили без детского кресла.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

Госавтоинспекция напоминает, что детские автокресла являются самым эффективным средством предотвращения детского травматизма и смертельных исходов в результате ДТП и призывает родителей со всей серьезностью отнестись к безопасности детей.