В Татарстане партдесанты продолжают обход социальных объектов народной программы

В Набережных Челнах, Казани, Лениногорском и Нижнекамском районах партдесант «Единой России» проверил качество ремонта и строительства различный социально-значимых объектов. Как сообщает пресс-служба единороссов, все объекты чинят и строят в рамках народной программы партии.

Набережные Челны

Тут партдесант под руководством секретаря местного отделения партии «Единая Россия», мэра города Наиля Магдеева проверил результаты капремонта спортшколы №11, основанной в 1978-м и в которой сегодня работают 17 тренеров-преподавателей, а обучаются около 500 воспитанников. Еще там есть волейбольные секции.

Мэр Челнов осмотрел все помещения, где прошли работы. В спортивном зале теперь есть спецпокрытие, скоро установят волейбольную сетку и ограждения на окна. По плану школу откроют уже в сентябре. В школе есть группа совершенствования спортивного мастерства. Игроки входят в состав «Динамо», принимающей участие в чемпионате России 1 лиги – Чемпионата Приволжского Федерального округа по волейболу. Спортшкола №11 тесно сотрудничает с Федерацией волейбола Челнов, председателем попечительского совета которой является вице-президент Федерации волейбола РТ, член политсовета Набережночелнинского отделения партии «Единая Россия» Андрей Ляпунов.

Казань

Здесь депутат Госсовета РТ, исполнительный секретарь Казанского местного отделения «Единой России» Ольга Воронова пришла в школу №82, где посмотрела готовность образовательного учреждения к началу учебного года. В прошлом году в рамках народной программы в школе сделали капремонт: обновили все кабинеты, коридоры и спортзал. По словам директора школы Эльмиры Скобелиной, на протяжении года ученики участвовали в школьных олимпиадах по химии, а также проектах от компании «Сибур», где занимали призовые места и выигрывали ценные призы.

«Вижу достижения учеников, которые показывают высокие результаты на городских и республиканских олимпиадах. Такие дети, безусловно, должны получать знания в комфортных условиях. Сегодня кабинет химии нуждается в современной химической посуде, реактивах и дидактических материалах», — подчеркнула Ольга Воронова.

Воронова также встретилась с будущими первоклассниками из малообеспеченных семей. Они поделились, что уже быстрее хотят сесть за парты, и рассказали, кем хотят стать в будущем. Еще депутат обсудила с руководством школы проведение будущего шахматного турнира, который ежегодно проходит в казанских учебных заведениях в рамках национального проекта «Образование».

Нижнекамский район, село Нижние Челны

Открытие фельдшерско-акушерского пункта, возведенного в рамках народной программы «Единой России» стало большим событием для сельчан. Еще в прошлом году здесь подвели водо- и электроснабжение, но остался открытым вопрос газификации.

«Мы несколько месяцев ждали, когда же решится вопрос газификации нового модульного ФАПа. Очень долго согласовывали документы — и, наконец, дождались открытия. Условия прекрасные, персонал доволен, люди очень рады новому пункту: благоустроенный, современный — замечательный подарок сельчанам», — сообщили депутаты Краснокадкинского поселения Багданур Ильдарханов и Дамир Бурганов.

Теперь в этом пункте смогут обслуживать 158 человек. Новый фельдшерско-акушерский пункт улучшит качество медобслуживания местного населения. Здесь есть и процедурный кабинет, и комнаты для приема терапевтических больных, и кабинет акушерского приема, и приборы для измерения артериального и глазного давления, ЭКГ с электрокардиографом.

Лениногорский район

Здесь в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» до конца отремонтировали участок автодороги III технической категории «Лениногорск – Черемшан». Это стало возможным благодаря федеральному проекту «Региональная и местная дорожная сеть».

На отрезке протяжённостью 0,906 километра и шириной 7 метров фрезерованием удалили изношенные слои асфальта, после чего уложили выравнивающий и верхний слои покрытия. Площадь покрытия заняла 6,8 тыс. кв. м. Затем асфальтогранулянтом укрепили обочины с попеременной утрамбовкой, нанесли дорожные разметки на всём протяжении отремонтированного участка, отметил руководитель депутатской фракции партии «Единая Россия» в совете района Сергей Тимаков. Работы выполнила дорожно-строительная организация ООО «Татнефтедор».

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана состоятся 8 сентября.

50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР – Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», «Единая Россия», «КПРФ – Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендует 397 кандидатов.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»