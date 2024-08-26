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Политика 26 августа 2024 16:32

В Татарстане партдесанты продолжают обход социальных объектов народной программы

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В Набережных Челнах, Казани, Лениногорском и Нижнекамском районах партдесант «Единой России» проверил качество ремонта и строительства различный социально-значимых объектов. Как сообщает пресс-служба единороссов, все объекты чинят и строят в рамках народной программы партии.

Набережные Челны

Тут партдесант под руководством секретаря местного отделения партии «Единая Россия», мэра города Наиля Магдеева проверил результаты капремонта спортшколы №11, основанной в 1978-м и в которой сегодня работают 17 тренеров-преподавателей, а обучаются около 500 воспитанников. Еще там есть волейбольные секции.

Мэр Челнов осмотрел все помещения, где прошли работы. В спортивном зале теперь есть спецпокрытие, скоро установят волейбольную сетку и ограждения на окна. По плану школу откроют уже в сентябре. В школе есть группа совершенствования спортивного мастерства. Игроки входят в состав «Динамо», принимающей участие в чемпионате России 1 лиги – Чемпионата Приволжского Федерального округа по волейболу. Спортшкола №11 тесно сотрудничает с Федерацией волейбола Челнов, председателем попечительского совета которой является вице-президент Федерации волейбола РТ, член политсовета Набережночелнинского отделения партии «Единая Россия» Андрей Ляпунов.

Казань

Здесь депутат Госсовета РТ, исполнительный секретарь Казанского местного отделения «Единой России» Ольга Воронова пришла в школу №82, где посмотрела готовность образовательного учреждения к началу учебного года. В прошлом году в рамках народной программы в школе сделали капремонт: обновили все кабинеты, коридоры и спортзал. По словам директора школы Эльмиры Скобелиной, на протяжении года ученики участвовали в школьных олимпиадах по химии, а также проектах от компании «Сибур», где занимали призовые места и выигрывали ценные призы.

«Вижу достижения учеников, которые показывают высокие результаты на городских и республиканских олимпиадах. Такие дети, безусловно, должны получать знания в комфортных условиях. Сегодня кабинет химии нуждается в современной химической посуде, реактивах и дидактических материалах», подчеркнула Ольга Воронова.

Воронова также встретилась с будущими первоклассниками из малообеспеченных семей. Они поделились, что уже быстрее хотят сесть за парты, и рассказали, кем хотят стать в будущем. Еще депутат обсудила с руководством школы проведение будущего шахматного турнира, который ежегодно проходит в казанских учебных заведениях в рамках национального проекта «Образование».

Нижнекамский район, село Нижние Челны

Открытие фельдшерско-акушерского пункта, возведенного в рамках народной программы «Единой России» стало большим событием для сельчан. Еще в прошлом году здесь подвели водо- и электроснабжение, но остался открытым вопрос газификации.

«Мы несколько месяцев ждали, когда же решится вопрос газификации нового модульного ФАПа. Очень долго согласовывали документы и, наконец, дождались открытия. Условия прекрасные, персонал доволен, люди очень рады новому пункту: благоустроенный, современный замечательный подарок сельчанам», сообщили депутаты Краснокадкинского поселения Багданур Ильдарханов и Дамир Бурганов.

Теперь в этом пункте смогут обслуживать 158 человек. Новый фельдшерско-акушерский пункт улучшит качество медобслуживания местного населения. Здесь есть и процедурный кабинет, и комнаты для приема терапевтических больных, и кабинет акушерского приема, и приборы для измерения артериального и глазного давления, ЭКГ с электрокардиографом.

Лениногорский район

Здесь в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» до конца отремонтировали участок автодороги III технической категории «Лениногорск – Черемшан». Это стало возможным благодаря федеральному проекту «Региональная и местная дорожная сеть».

На отрезке протяжённостью 0,906 километра и шириной 7 метров фрезерованием удалили изношенные слои асфальта, после чего уложили выравнивающий и верхний слои покрытия. Площадь покрытия заняла 6,8 тыс. кв. м. Затем асфальтогранулянтом укрепили обочины с попеременной утрамбовкой, нанесли дорожные разметки на всём протяжении отремонтированного участка, отметил руководитель депутатской фракции партии «Единая Россия» в совете района Сергей Тимаков. Работы выполнила дорожно-строительная организация ООО «Татнефтедор».

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана состоятся 8 сентября.
50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.
ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР – Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», «Единая Россия», «КПРФ – Коммунистическая партия Российской Федерации».
Всего на 100 депутатских мандатов претендует 397 кандидатов.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

#Выборы в Госсовет РТ
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