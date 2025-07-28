В Татарстане партдесант посетил социальные объекты

В Татарстане продолжается строительство и ремонт социальных объектов в рамках народной программы «Единой России». Представители партии оценили ход работ на каждом из них, сообщила пресс-служба «Единой России».

В Арском районе партийный десант проконтролировал ход работ капитального ремонта здания школы в селе Нуса. Преображение учебного заведения началось с февраля этого года.

«Нусинская основная общеобразовательная школа не видела ремонта с момента строительства – более 20 лет. С тех пор капитальный ремонт школы не проводился. В школе учатся 58 школьников из трех населенных пунктов: Сердебаш, Нуса, Ишнарат, здесь работают 15 преподавателей», - рассказал исполнительный секретарь Арского местного отделения партии Талгат Залялетдинов.

Работы проходят благодаря федеральной программе «Модернизация школьных систем образования» в рамках государственной программы «Развитие образования». На обновление школы направлено 45 миллионов рублей. Генеральным подрядчиком является «Энергосервис».

Сейчас уже выполнено многое. Полностью обновлена кровля здания, фасад школы оштукатурен и окрашен, заменены двери и окна. Внутри здания сделана стяжка пола во всех помещениях, проведено отопление, освещение и водопровод в каждый кабинет. Сейчас продолжается укладка кафеля в коридорах, будут отделаны потолки.

Работы планируют закончить до конца августа. Обновленная школа станет современным и комфортным пространством для обучения детей и работы педагогов.

В Нурлатском доме-интернате для престарелых и инвалидов завершился ремонт столовой. Качество выполненных работ оценили секретарь Нурлатского местного отделения «Единой России», глава района Дамир Ишкинеев и глава Минтруда РТ Эльмира Зарипова. Сегодня официально открывается столовая. Здесь обновлены пищеблоки и вспомогательные цеха, что позволит улучшить качество обслуживания проживающих. В ходе визита гости пообщались с подопечными, обсудили их быт, впечатления и пожелания.

«Особенно рада, что наши подопечные из Курской области чувствуют себя здесь как дома. Они с теплотой отзываются о Нурлатском доме-интернате и называют Татарстан второй родиной», - подчеркнула Эльмира Зарипова.

Значительная работа ведется по благоустройству и в поселке Алексеевское. Завершение строительства тротуара длиной 960 метров по улице Просторной и начало работ на улицах Куйбышева и Бутлерова общей протяженностью 685 метров существенно улучшат инфраструктуру населенного пункта. Общая длина новых тротуаров составляет 1,7 километра, что значительно облегчит передвижение пешеходов и повысит комфорт жителей.

«Такие проекты важны для повышения качества жизни населения, улучшения транспортной доступности и общего благоустройства территории. Строительство тротуаров способствует развитию социальной инфраструктуры, создает условия для активного образа жизни и повышает безопасность движения пешеходов»-, отметил секретарь Алексеевского местного отделения партии, глава района Сергей Демидов.

В Болгаре стартовало возведение современного стадиона, рассчитанного на 1 тысячу зрителей. Пока на месте будущего стадиона ведутся земляные работы. На реализацию проекта из республиканского бюджета выделено 63,7 миллионов рублей. В рамках проекта предусмотрено создание футбольного поля, беговой дорожки и специальной полосы с препятствиями, включая яму с водой. Планируется и обустройство наружной канализации.

«Первый этап строительства – футбольное поле и беговые дорожки –завершится в этом году. Финансирование осуществляется за счет средств бюджета Татарстана. Сейчас уже начались земляные работы, рабочие укладывают песчаную подушку, стелят геотекстиль, отсыпают щебнем», — сообщила исполнительный секретарь Спасского местного отделения партии Надежда Храменкова.

В селе Новый Мичань Сабинского района продолжается ремонт сельской Дом культуры. Работы ведутся в рамках республиканской программы. Здание Дома культуры общей площадью 444 кв. м. На объекте строители обновили инженерные сети, фасад здания, входную группу. Также провели электромонтажные и отделочные работы, благоустроили территорию.

«Также в рамках программы капремонта сельский Дом культуры оснащен новой мебелью и технологическим оборудованием. Ремонтные работы выполняет ООО «ПМК - 159». Все работы выполняются в соответствии с графиком», - уточнил исполнительный секретарь Сабинского местного отделения «Единой России» Фарит Зарипов.

Депутат Государственной Думы РФ Альфия Когогина в рамках партийного десанта ознакомилась с ходом капитального ремонта детского сада в Менделеевской районе.

«В Менделеевске сегодня формируется масштабный образовательный кластер. В первую очередь, это система взращивания будущих специалистов химической отрасли с самого юного возраста. Она включает в себя не только колледж, школу, учреждения дополнительного образования, но и детские сады. В прошлом году мы открыли детский сад «Золотая рыбка», а в этом идет масштабное обновление еще одного дошкольного учреждения химической направленности. Вместе с руководством района и партактивом держим на постоянном контроле ход капитального ремонта детского сада «Маленький гений», – пояснила парламентарий.

Здесь все будет модернизировано и оснащено современным оборудованием – рабочие места педагогов, музыкальный зал, кабинеты специалистов, лаборатории, пищеблок, фольклорная студия, современная система контроля управления доступом и безопасности, благоустройство и озеленение прилегающей территории и многое другое.

«Хочу отметить, что открытые ранее центр детских компетенций «Менделеевская долина» и лицей «Потомки Менделеева» уже дают свои плоды – вырос средний балл по ЕГЭ, доля высокобалльников увеличилась по 8 предметам, в 2 раза стало больше победителей всероссийских и республиканских олимпиад. Эти результаты стали возможны благодаря эффективной реализации государственных программ и активному участию градообразующего предприятия «Аммоний», – прокомментировала Альфия Когогина.

Также парламентарий оценила ход капремонта Детской школы искусств в Набережных Челнах. Здание было построено в 1977 году, там располагался горком партии, а с 1991 года сюда переехала ДШИ. Капитального ремонта за почти 50 лет не было, только косметический. В здании – три этажа, 2,6 тысяч квадратных метров, более 550 обучающихся по 11 специальностям на музыкальном, художественном и хореографическом отделениях. На капитальный ремонт и оснащение направлены более 170 миллионов рублей. Выполнение на сегодня – более 85 процентов. Завершены подготовительные и демонтажные работы, ремонт кровли. Идет отделка, монтаж окон, дверей, фасада, входной группы и всех сетей. Работы идут в рамках народной программы «Единой России».

фото: пресс-служба «Единой России»