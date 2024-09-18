В Татарстане партдесант посетил объекты здравоохранения

фото: пресс-служба «Единой России»

Партдесант проконтролировал ход ремонта и строительства объектов народной программы «Единой России» в Алексеевском, Нижнекамском и Аксубаевском районах.

село Чувашская Майна Алексеевского района

Тут открыли новый ФАП. Как сообщает пресс-служба «Единой России», данный пункт обслуживает более 300 человек. Теперь у жителей села появился светлый, уютный модульный медпункт, который отвечает всем современным требованиям и санитарным нормам. Здесь есть всё необходимое для комплексного медицинского обслуживания сельского населения.

В торжественном открытии объектов поучаствовали первый замминистра здравоохранения РТ Альмир Абашев, секретарь местного отделения партии, глава района Сергей Демидов.

Абашев отметил, что благодаря новому помещению, оборудованию и инструментам качество оказания медицинской помощи на селе будет заметно улучшено. Здесь можно будет проводить профилактику заболеваний и лечить несложные болезни.

Затем гости осмотрели обновленные отделения ЦРБ после капремонта. В результате обновления преобразились терапевтическое и детское отделения, а также пищеблок учреждения. В отделениях созданы максимально комфортные условия для пациентов.

Нижнекамск

В этом городе продолжают ремонтировать родильный дом. Сейчас идет большая реконструкция. Депутат Кармалинского сельского поселения, замглавврача по экономике Нижнекамской детской районной больницы Алексей Барабаш проконтролировал ход строительных работ на объекте народной программы «Единой России».

Отмечается, что нижнекамская детская районная больница с перинатальным центром – это один из 13 высокотехнологичных медцентров Татарстана. Это целый комплекс учреждений – педиатрический стационар, две детские поликлиники, два акушерских корпуса, инфекционное отделение, женская консультация.

«Большой объем работ уже выполнен. На данном этапе в перинатальном центре идет установка фасадных панелей. Продолжается переделка помещений. Проводимая реконструкция нацелена на улучшение условий обслуживания населения», - рассказал депутат.

Только за прошедшую неделю в Нижнекамском перинатальном центре родились 34 малыша, 7 из них – иногородние. По планам, все ремонтные работы строители планируют завершить осенью текущего года.

Село Болгар Нижнекамского района

Тут благоустраивают территорию ФАПа. Партдесант регулярно посещает строительную площадку. Так, недавно на объекте побывал глава Сухаревского сельского поселения, депутат Ришат Галимов.

«Современный фельдшерско-акушерский пункт возведен в рамках народной программы партии и будет обслуживать 230 жителей села Болгар, а также двух деревень – Кзыл Яр и Верхний Ключ. После ввода в эксплуатацию сельские жители смогут оперативно получать квалифицированную медицинскую помощь, не выезжая из села, - рассказал Ришат Галимов. - Уже завершены внутренние отделочные работы, установлены санузлы, идет благоустройство прилегающей территории. С нетерпением ожидаем открытия, но точные сроки пока не обозначены».

Деревня Старые Киязлы Аксубаевского района

Тут тоже появился новый ФАП. Его построили в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение». Данный пункт построен по всем современным требованиям и укомплектован необходимым оборудованием. Теперь сельчане смогут получать качественную медицинскую помощь в комфортных и соответствующих санитарным нормам условиях.

ФАП обслуживает три населенных пункта сельского поселения – это деревни Старые Киязлы, Кзыл Тау, Новое Киязлы.

«Старые Киязлы – деревня с своим укладом, где проживают, в основном, татары. Здесь сохраняют культурные традиции, есть свой национальный культурный центр, мечеть, школа, Дом культуры. Старокиязлинское поселение насчитывает больше 1 тысячи человек. Поселение - многонациональное, в мире и согласии здесь живут чуваши и татары», - рассказала исполнительный секретарь Аксубаевского местного отделдения партии Рузиля Баширова.

Напомним, по результатам выборов депутатов Госсовета РТ седьмого созыва «Единая Россия» набрала 76,75%, КПРФ – 10,54%, ЛДПР – 4,41%, «Новые люди» – 4,21%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 3,27%.

Самое большое представительство в парламенте — у «Единой России»: избрано 86 депутатов, из них 52 сохранили свои места.