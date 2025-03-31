В Татарстане партдесант посетил объекты образования и спорта

Партийный десант побывал на социально значимых объектах, которые строят и ремонтируют в Татарстане в рамках народной программы «Единой России». Это объекты из сферы образования и спортивного досуга в Арском, Черемшанском районах и в Набережных Челнах.

Как сообщила пресс-служба партии, в Арском районе партийный десант проконтролировал ход капитального ремонта Нусинской основной общеобразовательной школы. Здесь в феврале начались работы по капитальному ремонту. Работы проходят благодаря федеральной программе «Модернизация школьных систем образования» в рамках государственной программы «Развитие образования».

Нусинская школа была построена в 2004 году. С тех пор капитальный ремонт школы не проводился.

«Планируется полностью обновить фасад, входную группу. Также предстоит замена кровли, установка новых окон и дверей, ремонт систем энергообеспечения и электроснабжения, обновление систем отопления, водоснабжения, канализации, стяжки полов. Работы планируется закончить до конца августа», - рассказал исполнительный секретарь Арского местного отделения Талгат Залялетдинов.

На обновление школы направлено 45 миллионов рублей. Генеральным подрядчиком является ООО «Энергосервис».

В Набережных Челнах секретарь Набережночелнинского отделения партии «Единая Россия», мэр города Наиль Магдеев осмотрел строящуюся школу в микрорайоне Замелекесье. Она располагается в 22 микрорайоне. Объект возводит компания «Евростиль».

Новая школа станет одиннадцатой по счету, возведенной в Набережных Челнах за последние 10 лет. Отметим, что за указанный временной промежуток в автограде построены также 20 новых детских садов.

«Это огромные финансовые ресурсы, которые выделяются руководством страны и Раисом Республики Татарстан. Безусловно, это огромный вклад в укреплении материально-технической базы образования», - отметил Наиль Магдеев.

Школа в этом микрорайоне крайне востребована. Здесь проживает более 50 тысяч человек.

«Если мы эту школу бы не строили, то школа №39 перешла бы на обучение в три смены. Мы этого для семей, проживающих в этом микрорайоне, допустить не можем. Мы попросили Рустама Нургалиевича Минниханова пойти нам навстречу и построить современную школу на 1 224 места стоимостью более 2 млрд рублей. Это хороший подарок к 400-летию нашего города и 50-летию со дня выпуска первого грузового автомобиля КАМАЗ. Юбилеи ознаменуются и тем, что в Набережных Челнах продолжается строительство новых объектов. Задача для строителей – сделать все, чтобы в августе получить все необходимые документы и возвести объект. Все идет по плану. Задача директору школы – заниматься формированием педагогического коллектива», – сказал глава города.

С учетом новой школы в микрорайоне будет 3 образовательных учреждения, каждая – на 1 224 места.

Партийный десант Черемшанского местного отделения партии посетил физкультурно-оздоровительный комплекс, где сейчас развернулся полномасштабный ремонт по народной программе «Единой России». Работы здесь начались еще в прошлом году – тогда был демонтаж внутри помещений. На данный момент строители занимаются отделкой чаши бассейна.

Здесь будет сделан капитальный ремонт на сумму 85 миллионов рублей.

«Объем работ большой. В здании, открывшемся 20 лет назад, ни разу не было ремонта. Здесь планируется обновить все инженерные сети, оборудование, трубы, также будет заменена плитка, отремонтирован потолок, обновлена чаша бассейна. Из одной сауны собираются сделать хаммам», - рассказала исполнительный секретарь Черемшанского местного отделения партии Лилия Селезнева.

Она напомнила, что на базе физкультурно-оздоровительного комплекса работают спортивные секции по плаванию, мини-футболу, волейболу, тяжелой атлетике, бадминтону. Воспитанники ДЮСШ достойно выступают на межрайонных соревнованиях.

фото: «Единая Россия»