В Татарстане партдесант осмотрел ход капремонта объектов образования и культуры

В республике депутаты продолжают осматривать социально важные объекты, которые ремонтируют и строят в рамках народной программы «Единой России».

Набережные Челны

В новом учебном году 7 школ встретят учащихся обновленным дизайном столовых. Сейчас идет капремонт пищеблоков в школах № 5, 9, 10, 28, 56, гимназии №29 и лицее №78 имени А.С. Пушкина.

Партдесант, в составе которого были руководитель фракции партии «Единая Россия» Ирина Сагидуллина, сенатор РФ Геннадий Емельянов, депутаты городского совета Абдулхак Батюшов, Фирдуса Аюпова, Вадим Матюшин и Виталий Агапов, ознакомился с ходом капитального ремонта столовой школы №56.

В столовой поменяны окна, двери, мебель и сантехника, установлены новые раковины и питьевые фонтанчики. В пищеблок завезли новое современное оборудование, а «внутрянка» будет в космической тематике, как и общая концепция отделки школы, где провели капремонт в 2023-м.

В гимназии №29 ремонтируют пищеблок. Работает над этим компания «Капстрой». Она проводит электромонтажные работы, обновляют потолки, красят стены, заменяют вентиляцию. Уже установили современное кухонное оборудование, мощные системы вытяжки. Тут школьники питаются по системе «халяль». Столовая одновременно может обслужить 220 учеников. Всего в гимназии учатся 757 детей.

Мамадышский район

В республиканскую программу ремонтов школьных пищеблоков вошли 3 образовательных учреждения. Одно из них - Нижнеякинская школа, в которой учатся немного детей – чуть более 30-ти, но столовая требовала реконструкции. На это из бюджета Татарстана выделили около 6 миллионов рублей. Ход работ проверил депутат ОМСУ Рафаиль Низамутдинов.

Нижнеякинскую школу открыли в 1988-м. За свои 36 лет капремонт школы сделали только в 2020 году. Тогда в школьной столовой преобразился обеденный зал. Но сегодня здесь меняется всё. Сейчас рабочие общества «СП АВАНГАРД» заняты заменой электропроводов.

В нынешнем году по этой же программе проводятся работы в Катмышской и Нижнесуньской учебных заведениях. Реконструкцию планируется завершить до конца августа.

Кайбицкий район

В Федоровской средней школе начали капремонт после прошедшего урагана. Секретарь местного отделения партии, глава Кайбицкого района Альберт Рахматуллин ознакомился с ходом капитального ремонта.

Во время стихийного бедствия крышу Федоровской школы снесло. Вода проникла в потолок, стены и привело в непригодное состояние. Поэтому здесь решили провести капитальный ремонт. Его планируют завершить к концу сентября. На время учёбы школьникам – а это более 100 человек – предоставят помещения в двухэтажном здании сельского клуба. Учебный процесс будет организован там, но уже скоро дети начнут посещать обновленные классы.

Зеленодольский район

Тут депутат Госдумы РФ Ильдар Гильмутдинов совместно с секретарем первичного отделения «Осиновское» Юрием Харинкиным осмотрели ход капремонта гимназии им. С.К. Гиматдинова в селе Осиново.

Работы в гимназии начались еще в марте. Сейчас уже почти готовы учебные кабинеты, актовый и спортивный зал. Завершается ремонт пищеблока. Полностью заменены полы, стены, потолки, система вентиляции, кровля и фасад здания. На завершающем этапе – обновление электрических сетей.

Кабинеты оснащают оборудованием и мебелью. Уже скоро здесь приступят к благоустройству прилегающей территории.

«Капитальный ремонт обычно занимает много времени и требует значительных финансовых затрат. Однако он позволяет значительно продлить срок службы здания и улучшить его функциональность», - отметил Ильдар Гильмутдинов.

Депутат также осмотрел сельский Дом культуры, который тоже преображается в рамках народной программы. Ремонт здесь выполнен на 40%. Уже прошла механизированная штукатурка стен, полы выровняли и утеплили, смонтировали радиаторы, трубы отопления. Также проложены кабели слаботочных систем и электрики, а также прокопана траншея под канализацию.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»