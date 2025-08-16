news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 16 августа 2025 20:09

В Татарстане падают цены на овощи и молочную продукцию

Читайте нас в
Телеграм
В Татарстане падают цены на овощи и молочную продукцию
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарстане зафиксировано снижение цен на продукты питания. По данным Татарстанстата на 11 августа, большинство категорий товаров в июле подешевели.

Наибольшая динамика наблюдается среди овощей и фруктов, что связано с сезонным фактором. Так, картофель подешевел на 11,1%, капуста – на 10,8%, морковь – на 8,36%. Цена на помидоры снизилась на 5,82%.

Сегмент молочной продукции демонстрирует разнонаправленные изменения. Стоимость сливочного масла сократилась на 1,61%, тогда как творог подорожал. Пастеризованное молоко подешевело на 0,24%, а цена на сыр осталась стабильной.

Что касается мясных продуктов, рост затронул сосиски и сардельки (+0,48%), а также курицу и свинину. При этом говядина и баранина незначительно снизились в цене.

#цены на продукты питания
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Дипломатическая победа России: итоги долгожданной встречи Путина и Трампа

Дипломатическая победа России: итоги долгожданной встречи Путина и Трампа

16 августа 2025
Кто из татарстанцев сможет выйти на пенсию в 2026 году

Кто из татарстанцев сможет выйти на пенсию в 2026 году

15 августа 2025