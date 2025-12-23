В Татарстане пациентке удалили две опухоли за одну операцию

Фото: Пресс-служба Республикансокго клинического онкологического диспансера

В Татарстане диспансеризация обернулась серьезным обследованием для местной жительницы. Врачи сначала заподозрили опухоль в легком, а компьютерная томография показала еще одно образование – в переднем средостении.

Чтобы уточнить диагноз, пациентку направили в Республиканский онкодиспансер, а затем – на ПЭТ‑КТ в Москву. Исследование подтвердило: у женщины два разных онкологических процесса.

Как рассказали агентству в пресс-службе РКОД, случай рассмотрели на консилиуме, после чего было принято решение о хирургическом лечении.

Пациентку госпитализировали в первое торакальное отделение. Во время операции врачи обнаружили признаки опухолевого тромба, который доходил до правого предсердия. Для дальнейших действий потребовалась помощь кардиохирургов.

В операционной одновременно работали две команды – онкологи и кардиохирурги. Сначала врач-онколог Альберт Сигал удалил верхнюю долю правого легкого, затем врачи Роман Бугров и Константин Трофимов приступили к удалению тромба и опухоли средостения. Операцию провели на работающем сердце, без аппарата искусственного кровообращения. Использование методов возврата собственной крови позволило избежать переливания донорской.

Пациентку выписали на восьмые сутки. Контрольная томография через три недели показала хорошие результаты. Гистология подтвердила два онкологических процесса на ранней стадии – аденокарциному легкого и тимому типа А. Метастазов не выявлено.