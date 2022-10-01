В Татарстане озвучили идеи по развитию Всероссийского движения детей и молодежи

Министерство образования и науки РТ и Министерство по делам молодежи РТ провели семинар с кураторами детского движения по вопросам развития Российского движения детей и молодежи, сообщила пресс-служба Минмола РТ.

На встречах обсудили, что такое РДДМ: история создания, структура, какие возможности открываются перед детьми. А также в рамках командной работы кураторы детского движения в районах предложили свои варианты развития детского движения в Татарстане.

В семинаре на базе Республиканского центра внешкольной работы приняли участие муниципальные кураторы детского движения из 45 районов республики.

«Важно обсуждать развитие движения не только с детьми, но и также важно обсуждать его с педагогическим составом. Сегодня мы услышали важные идеи и предложения, которые станут вкладом в общероссийский банк идей, станут фундаментом для развития нового движения», — подчеркнула заместитель министра по делам молодежи РТ Алла Кондратьева.

В свою очередь руководитель республиканского центра внешкольной работы Алексей Зиновьев отметил, что практическая ценность события лежит в плоскости реализации принципов межведомственного взаимодействия в вопросе воспитания подрастающего поколения: «Получение обратной связи “здесь и сейчас” от ключевых акторов проведения государственной политики в сфере внешкольной работы стимулирует адекватное восприятие органами власти тех вызовов, перед которыми стоит каждый педагогический работник нашей республики, конструирующий индивидуальные траектории развития для каждого ребенка в конкретном учреждении с учетом специфики муниципального образования и опорой на национальные приоритеты в части формирования гармонично развитой личности. Безусловно, подобные сессии с участием педагогов «от земли» позволяют ведомствам выстраивать грамотную политику по моделированию адекватных решений на уровне республики».