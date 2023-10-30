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В Татарстане ожидаются туман и метель
Сегодня в Татарстане прогнозируется облачная погода. В Гидрометцентре жителей республики предупредили о гололедице на дорогах.
«На территории РТ местами ожидаются ночью и утром гололед, туман; ночью и днем сильный ветер порывами до 15 м/с, метель, на дорогах гололедица», — сказано в сообщении метеорологической службы.
Днем будет идти небольшой и умеренный снег, в отдельных районах метель, также ожидаются осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха не поднимется выше +2 градусов.
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