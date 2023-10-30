news_header_top_970_100
Руc Тат
Общество 30 октября 2023 06:24

В Татарстане ожидаются туман и метель

Скопировать ссылку

Сегодня в Татарстане прогнозируется облачная погода. В Гидрометцентре жителей республики предупредили о гололедице на дорогах.

«На территории РТ местами ожидаются ночью и утром гололед, туман; ночью и днем сильный ветер порывами до 15 м/с, метель, на дорогах гололедица», — сказано в сообщении метеорологической службы.

Днем будет идти небольшой и умеренный снег, в отдельных районах метель, также ожидаются осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха не поднимется выше +2 градусов.

#прогноз погоды #метель #снег #туман
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100