В Татарстане ожидаются туман и метель

Сегодня в Татарстане прогнозируется облачная погода. В Гидрометцентре жителей республики предупредили о гололедице на дорогах.

«На территории РТ местами ожидаются ночью и утром гололед, туман; ночью и днем сильный ветер порывами до 15 м/с, метель, на дорогах гололедица», — сказано в сообщении метеорологической службы.

Днем будет идти небольшой и умеренный снег, в отдельных районах метель, также ожидаются осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха не поднимется выше +2 градусов.