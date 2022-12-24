В Татарстане ожидаются снегопады, метели и сильный ветер

Завтра, 25 декабря, в Татарстане сохранятся неблагоприятные погодные условия. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным, ночью — с прояснениями. Будет дуть умеренный юго-западный и южный ветер, который в темное время суток станет усиливаться порывами до 15 м/с, отмечают синоптики.

По всему региону будет идти небольшой и умеренный снег, мокрый снег, днем местами возможен сильный снег. И в ночные, и в дневные часы кое-где вероятны метели с ухудшением видимости до 1–2 километров, а кратковременно — и менее 1000 метров.

Кроме того, прогнозируется налипание мокрого снега. На дорогах местами образуется сильная гололедица, снежная каша и снежные заносы, предупреждают синоптики.

Температура воздуха по Татарстану составит от +1 до -4 градусов, на востоке республики — до 7 градусов ниже нуля, а в Казани — от +1 до -1.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане из-за погоды временно закрыли три ледовые переправы.