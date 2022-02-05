В Татарстане ожидаются снег, туман и до 10 градусов мороза

В воскресенье в Татарстане ожидается облачная погода, в отдельных районах возможен туман, сообщает Гидрометцентр РТ.

«Ночью и днем 6 февраля 2022 года на территории Республики Татарстан и в городе Казани местами ожидается туман с ухудшением видимости до 500 метров и менее», — предупреждают синоптики.

Также ожидается небольшой снег. Ветер будет слабый, на дорогах прогнозируется гололедица.

Ночью температуры воздуха составят от −5 до −10 градусов, днем — от −3 до −8.