В Татарстане ожидаются снег, метель и до −13 градусов

Фото: © «Татар-информ»

В четверг, 16 января, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами пройдут снег и мокрый снег. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.

По данным синоптиков, в ночные и утренние часы местами поднимется метель, ожидается гололед. Возможны усиления ветра — местами его порывы будут достигать 15-17 м/с.

Температуры воздуха ночью и днем составят от −5 до −10 градусов. Местами ночью столбики термометров могут опуститься до −13.

На дорогах возможно образование гололедицы.