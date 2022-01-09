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Общество
9 января 2022  15:40

В Татарстане ожидаются слабые метели и до 22 градусов мороза

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В Татарстане ожидаются слабые метели и до 22 градусов мороза
Фото: Рамиль Гали

Завтра, 10 января, в Татарстане сохранится достаточно морозная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным с прояснениями. Ночью осадки маловероятны, днем местами, включая Казань, ожидается снег и слабые метели.

Прогнозируется умеренный юго-восточный и южный ветер. На дорогах сохранится гололедица, отмечают синоптики.

В темное время суток температура воздуха по региону составит от -12 до -17 градусов, при прояснениях и в низких местах — до 22 градусов мороза. В светлое время суток воздух прогреется до 6–11 градусов ниже нуля (в Казани — до -7, -9).

Согласно предварительным данным метеорологов, в последующие дни на территории Татарстана сохранится умеренно морозная погода с некоторыми колебаниями температурного фона. Временами будет идти снег.

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