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Общество 7 октября 2023 07:49

В Татарстане ожидаются сильный ветер и небольшой дождь

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В Татарстане ожидаются сильный ветер и небольшой дождь
Фото: © Рамиль Гали/«Татар-информ»

Сегодня днем в Татарстане местами ожидается сильный юго-западный ветер порывами 15-17 метров в секунду. Об этом предупредили в Гидрометцентре республики.

Прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой, умеренный дождь. Днем температура воздуха составит от +8 до +13 градусов.

#прогноз погоды #татарстан погода #дождь
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