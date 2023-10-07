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В Татарстане ожидаются сильный ветер и небольшой дождь
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Фото: © Рамиль Гали/«Татар-информ»
Сегодня днем в Татарстане местами ожидается сильный юго-западный ветер порывами 15-17 метров в секунду. Об этом предупредили в Гидрометцентре республики.
Прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой, умеренный дождь. Днем температура воздуха составит от +8 до +13 градусов.
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