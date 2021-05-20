В Татарстане ожидаются сильный ветер и грозы

Завтра, 21 мая, в Татарстане ожидаются дожди и грозы, информирует Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой будет облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, также возможны грозы и град. В Татарстане будет дуть умеренный юго-восточный ветер с переходом на юго-западный. Местами ожидаются шквалистые усиления 15-20 м/с, а локально -и до 24 м/с.

При этом температура днем будет оставаться довольно высокой: от 22 до 27 градусов тепла. Ночью минимальная температура составит 12-17 градусов со знаком плюс, отмечают синоптики.

Ранее в Татарстане было объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра и гроз.