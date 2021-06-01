В Татарстане ожидаются небольшой дождь и до +21 градуса

В первый день лета в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями, в восточных районах местами пройдет небольшой дождь. Днем потеплеет до +21 градуса.

«В ближайшие дни на наши районы распространит влияние смещающийся с северо-запада антициклон», — говорится в сообщении Гидрометцентра РТ.

2 и 3 июня осадки на территории региона маловероятны, ночью столбик термометра будет показывать от +4 до +9, днем — от +17 до +22 градусов.

Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в пятницу и субботу под влиянием антициклона сохранится преимущественно сухая погода. Ожидается повышение температуры: ночью до +12 градусов, в пятницу днем воздух прогреется до +23 градусов, в субботу — до +27.