В Татарстане ожидаются морозы до −23 и небольшой снег

В ближайшие дни в Татарстане сохранится морозная погода без существенных осадков, местами возможен небольшой снег, в отдельных районах туман. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.

Завтра, 11 марта, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью и утром составит от −14 до −19 градусов, при прояснениях температура опустится до −23. Днем столбик термометра покажет от −5 до-10 градусов. На дорогах будет скользко.

В выходные дни, 12 и 13 марта, в республике также сохранится морозная и в основном сухая погода, днем 13 марта местами будет идти небольшой снег. В отдельных районах возможен туман. Ночью температура опустится от −17 до −22 градусов, при прояснениях и в низких местах — от −23 до −28 градусов. Днем температура воздуха составит от −5 до −11 градусов.

По предварительному прогнозу, в начале следующей недели погода будет формироваться под влиянием северного циклона и его атмосферных фронтов. Пройдет небольшой снег. Температура ночью составит от −9 до −14 градусов, на востоке при прояснениях температура опустится до −17°. Днем воздух прогреется до −6 градусов.