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В Татарстане ожидаются мокрый снег и метель
В Татарстане пройдет небольшой и умеренный, мокрый снег. Кроме того, местами ожидается слабая метель с ухудшением видимости 1-2 км. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра.
Будет дуть юго-восточный с переходом на юго-западный ветер, его скорость будет достигать 10 м/с, местами порывы достигнут 13 м/с. Днем столбик термометра будет показывать от 0 до -5 градусов. Согласно декадному прогнозу, с 1 по 10 февраля средняя температура воздуха ожидается на 4 градуса выше климатической нормы (норма по республике минус 12,1, по Казани – минус 11,2 градуса).
Также татарстанцев предупредили о гололеде и гололедице на дорогах.
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