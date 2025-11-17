В Татарстане ожидаются мокрый снег, дождь и не более 1 градуса тепла

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня, 17 ноября, в Татарстан вновь придет неустойчивая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой ожидается переменная облачность. После сухой ночи днем местами на западе региона, включая Казань, ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Также возможен гололед (но не в столице РТ).

Южный ветер силой от 5 до 10 м/с в светлое время суток кое-где будет усиливаться порывами до 14 м/с (в том числе и в Казани).

На отдельных участках дорог образуется гололедица, во второй половине дня и вечером местами в западных районах сильная.

После холодного темного времени суток (до 9 градусов мороза) воздух в Татарстане в дневные часы прогреется до -2, +1 градуса (в столице республики – до -1, +1 градуса).