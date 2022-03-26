В Татарстане ожидаются метели, сильный ветер и дождь

Завтра, 27 марта, в Татарстане ожидается серьезное ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным с прояснениями. Прогнозируются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Местами, включая и Казань (в ночное время), вероятны кратковременные метели и гололед.

Умеренный южный и юго-западный ветер порой будет усиливаться порывами до 17–22 м/с. На дорогах кое-где образуется гололедица и снежная каша, отмечают синоптики.

Температура воздуха по региону составит от -3 до +2 градусов ночью и от +1 до +6 градусов днем. В столице республики — от 0 до +2 градусов в темное время суток и от 4 до 6 градусов тепла в светлое.

Согласно предварительным данным метеорологов, в дальнейшем на территории Татарстана ожидается временное понижение температурного фона. При этом сохранится снежная и ветреная погода.