В Татарстане ожидаются метель и до 16 градусов мороза

25 ноября в Татарстане вновь ожидается ухудшение погодных условий, в том числе метель с ухудшением видимости до 1–2 км. Об этом жителей республики предупреждает Гидрометцентр РТ.

Местами прогнозируется снег, днем — мокрый. Также в дневные часы ожидается гололед, сильная гололедица. Возможен сильный ветер, местами его порывы будут достигать 16 м/с.

По данным синоптиков, ночью температуры опустятся до минус 7–12 градусов, в восточных районах — до −16 градусов. Днем столбики термометров будут держаться на отметках от −6 до −1 градуса.