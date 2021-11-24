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Погода
24 ноября 2021  17:04

В Татарстане ожидаются метель и до 16 градусов мороза

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25 ноября в Татарстане вновь ожидается ухудшение погодных условий, в том числе метель с ухудшением видимости до 1–2 км. Об этом жителей республики предупреждает Гидрометцентр РТ.

Местами прогнозируется снег, днем — мокрый. Также в дневные часы ожидается гололед, сильная гололедица. Возможен сильный ветер, местами его порывы будут достигать 16 м/с.

По данным синоптиков, ночью температуры опустятся до минус 7–12 градусов, в восточных районах — до −16 градусов. Днем столбики термометров будут держаться на отметках от −6 до −1 градуса.

#прогноз погоды #метель #сильный ветер
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