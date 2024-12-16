Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане ожидаются метель, гололед и до −15 градусов
В понедельник, 16 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода со снегом и мокрым снегом. Местами осадки будут сильными, сообщили в Гидрометцентре РТ.
Ожидается юго-западный ветер порывами до 15-18 м/с. Температуры воздуха ночью составят от −10 до −5 градусов, на востоке похолодает до −15. К утру столбики термометров покажут от −8 до −3 градусов. Днем прогнозируется от −5 до 0.
Синоптики предупреждают, что на дорогах возможно образование гололедицы, наката и снежных заносов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»