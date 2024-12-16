В Татарстане ожидаются метель, гололед и до −15 градусов

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В понедельник, 16 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода со снегом и мокрым снегом. Местами осадки будут сильными, сообщили в Гидрометцентре РТ.

Ожидается юго-западный ветер порывами до 15-18 м/с. Температуры воздуха ночью составят от −10 до −5 градусов, на востоке похолодает до −15. К утру столбики термометров покажут от −8 до −3 градусов. Днем прогнозируется от −5 до 0.

Синоптики предупреждают, что на дорогах возможно образование гололедицы, наката и снежных заносов.