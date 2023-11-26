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Общество 26 ноября 2023 08:05

В Татарстане ожидаются ледяной дождь, туман и гололед

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В Татарстане ожидаются ледяной дождь, туман и гололед
Фото: © «Татар-информ»

В воскресенье на территории Татарстана ожидаются мокрый снег и дождь, местами ледяной дождь. В отдельных районах возможен туман, предупреждает Гидрометцентр республики.

Ожидается южный, юго-восточный ветер, днем его порывы могут достигать 14 м/с. Ночью температуры воздуха составят от 0 до −5 градусов, днем потеплеет — от −1 до +5.

Синоптики предупреждают автовладельцев и пешеходов о снежной каше и гололедице на дорогах.

#прогноз погоды #ледяной дождь
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