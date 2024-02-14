С 21 февраля до 15 марта в Татарстане ожидаются кратковременные помехи в вещании ТВ. Причиной станет солнечная интерференция, уточняет Минцифры РТ.

Ослабление телевизионного сигнала может происходить в период с 11.08 до 13.06 по местному времени и длиться от нескольких секунд до 5 минут.

«Телевизионный сигнал распространяется по стране через спутники связи, висящие на геостационарных орбитах, расположенных в экваториальной зоне. Весной, когда Солнце смещается из Южного полушария в Северное, на несколько минут в сутки оно оказывается ровно позади спутника — на одной линии с приемной земной станцией», — объяснили причины в ведомстве.