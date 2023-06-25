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Новости Татарстана и Казани
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В Татарстане ожидаются грозы и сильный ветер
Сегодня, 25 июня, в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Небо над республикой будет облачным с прояснениями. Местами, включая Казань, пройдут кратковременные дожди. Кое-где (но не в столице РТ) возможны грозы.
Прогнозируется северный и северо-восточный ветер силой от 5 до 10 м/с. Вероятны кратковременные усиления ветра, в том числе при грозах, до 15–18 м/с (в Казани — лишь до 15 м/с).
Температура воздуха по региону в светлое время суток составит от 20 до 25 градусов тепла. В столице республики воздух прогреется до +21, +23 градусов.
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