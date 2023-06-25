В Татарстане ожидаются грозы и сильный ветер

Сегодня, 25 июня, в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным с прояснениями. Местами, включая Казань, пройдут кратковременные дожди. Кое-где (но не в столице РТ) возможны грозы.

Прогнозируется северный и северо-восточный ветер силой от 5 до 10 м/с. Вероятны кратковременные усиления ветра, в том числе при грозах, до 15–18 м/с (в Казани — лишь до 15 м/с).

Температура воздуха по региону в светлое время суток составит от 20 до 25 градусов тепла. В столице республики воздух прогреется до +21, +23 градусов.