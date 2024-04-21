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В Татарстане ожидаются гроза, сильный ветер и до +25 градусов
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Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»
В воскресенье, 21 апреля, в Татарстане прогнозируются кратковременные дожди, ночью возможна гроза. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Прогнозируется ветер порывами до 15-17 м/с.
Ночью температуры воздуха составят от 6 до 11 градусов, днем — от 20 до 25.
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