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В Татарстане ожидаются град и гроза
Сегодня ночью и утром 3 июня в Татарстане местами пройдет гроза, локально — ливни и град. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.
Будет дуть северо-западный ветер с переходом на юго-западный, скорость достигнет 11 метров в секунду, местами ожидаются кратковременные усиления до 15-20 метров в секунду, локально до 24. Днем порывы будут достигать 14 метров в секунду.
Ночью температура воздуха составит от +11 до +16 градусов, днем столбик термометра поднимется до +28.
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