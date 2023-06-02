В Татарстане ожидаются град и гроза

Сегодня ночью и утром 3 июня в Татарстане местами пройдет гроза, локально — ливни и град. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.

Будет дуть северо-западный ветер с переходом на юго-западный, скорость достигнет 11 метров в секунду, местами ожидаются кратковременные усиления до 15-20 метров в секунду, локально до 24. Днем порывы будут достигать 14 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит от +11 до +16 градусов, днем столбик термометра поднимется до +28.