В Татарстане ожидаются гололед, метили с ухудшением видимости и до 2 градусов тепла

Завтра, 23 декабря, в Татарстане благодаря влиянию глубокого североатлантического циклона сохранится снежная, ветреная и достаточно теплая погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным. По региону, включая Казань, будет идти снег и мокрый снег. В отдельных районах, включая и столицу, вновь вероятны метели с ухудшением видимости до 1000 метров и менее. Кое-где также возможен гололед, предупреждают синоптики.

Прогнозируется умеренный юго-западный ветер, который иногда станет усиливаться до 15–17 м/с. На дорогах образуется сильная гололедица и снежная каша, отмечают метеорологи.

Ночью температура воздуха по Татарстану составит от 1 до 6 градусов ниже нуля (в Казани похолодает до -2, -4). Днем воздух прогреется до -1, +2 градусов (в столице РТ — до 0, +2).

О происходящих изменениях климата можно прочитать в материале «Зимой льют дожди, и нам нужно к этому привыкнуть»: что происходит с погодой в Татарстане.