В Татарстане ожидаются дожди с грозами и сильный ветер

Завтра, 7 июня, в Татарстане вновь ожидается ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой сохранится переменная облачность. Ночью осадки маловероятны, днем местами пройдут кратковременные дожди и грозы.

Прогнозируется умеренный юго-восточный и восточный ветер. При грозах он станет усиливаться до 15–18 м/с, отмечают метеорологи.

В темное время суток температура воздуха составит от 7 до 12 градусов тепла, на западе региона — до +14 градусов. В дневные часы воздух прогреется до +23, +28 градусов. Теплее всего будет на северо-западе Татарстана, включая Казань.

Из предварительных данных синоптиков следует, что в ближайшие дни на территории республики удержится достаточно теплая, но неустойчивая погода.