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Ру Тат
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Общество
8 июля 2022  14:51

В Татарстане ожидаются дожди с грозами, град и до +33 градусов

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Завтра, 9 июля, в Татарстане сохранится жаркая, но при этом неустойчивая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой сохранится переменная облачность. Как ночью, так и днем местами, преимущественно на западе региона (включая Казань), вероятны кратковременные дожди и грозы. Локально возможен град. 

Прогнозируется умеренный юго-восточный и южный ветер. Иногда он будет на короткое время усиливаться до 17–22 м/с, отмечают синоптики.

Температура воздуха по Татарстану в ночные часы составит от +11 до +16 градусов, в западных районах — до +20 (в столице республики — от +17 до +19). В светлое время суток воздух прогреется до 28–33 градусов тепла (в Казани — до +30, +32).

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