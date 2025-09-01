В Татарстане ожидаются дожди, грозы и понижение температуры

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Республика Татарстан в начале недели сохраняет влияние северо-западного циклона. Как сообщили в Гидрометцентре РТ, в воскресенье и понедельник регион находился в теплой воздушной массе: днем температура повышалась до +27…+30°, осадки наблюдались лишь на востоке. Сегодня в полдень воздух прогрелся до +22…+29°, и пока сохраняется сухая погода.

Однако уже вечером 1 сентября и во вторник, 2 сентября, характер погоды изменится. Циклон принесет кратковременные дожди и грозы, местами возможен град. Ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с. Температура ночью составит +14…+19°, днем воздух прогреется до +22…+27°.

В среду и четверг, 3-4 сентября, Татарстан окажется в тыловой части циклона с преобладанием северных воздушных потоков. Синоптики прогнозируют дожди, грозы и сильный ветер. Температура ночью опустится до +10…+16°, днем в среду ожидается +19…+24°, а в четверг станет прохладнее – всего +16…+21°.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в пятницу и субботу, 5-6 сентября, в регионе сохранится холодная погода. Ночью столбики термометров будут находиться в пределах +8…+13°, днем воздух прогреется не выше +16…+21°. Местами пройдут небольшие дожди.