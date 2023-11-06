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Руc Тат
Общество 6 ноября 2023 07:47

В Татарстане ожидаются дождь, сильный ветер и до 10 градусов тепла

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В Татарстане ожидаются дождь, сильный ветер и до 10 градусов тепла
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В понедельник на территории Татарстана ожидается теплая погода с небольшими дождями. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Прогнозируется переменная облачность. Днем возможны небольшие дожди с усилениями ветра до 15 м/с, но ночью осадки маловероятны.

В ночные часы столбики термометров покажут от 0 до 4 градусов, днем потеплеет до 5–10 градусов.

#прогноз погоды #сильный ветер #дождь
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