В Татарстане ожидаются дождь, сильный ветер и до 10 градусов тепла

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В понедельник на территории Татарстана ожидается теплая погода с небольшими дождями. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Прогнозируется переменная облачность. Днем возможны небольшие дожди с усилениями ветра до 15 м/с, но ночью осадки маловероятны.

В ночные часы столбики термометров покажут от 0 до 4 градусов, днем потеплеет до 5–10 градусов.