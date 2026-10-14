В Татарстане ожидаются аномальные 24 градуса тепла и ветер до 12 м/с
Сегодня, 14 октября, в Татарстане сохранится принесенная антициклоном аномально теплая погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.
В небе над республикой вновь ожидается переменная облачность. Существенных осадков не прогнозщируется.
Южный и юго-восточный ветер силой от 4 до 9 м/с в дневные часы иногда будет усиливаться порывами до 12 м/с (в том числе и на территории Казани).
После теплой ночи (от 5 до 10 градусов выше нуля) воздух по региону в светлое время суток прогреется до +19, +24 градусов (в столице РТ столбики термометров поднимутся до +19, +21 градусов).
Накануне в Казани температура воздуха достигла +22,3 градуса. В результате оказался побит температурный рекорд 130-летней давности.
Ранее синоптики рассказали, что середина октября в Татарстане окажется теплее нормы на пять градусов. Подробнее об аномально теплой погоде, пришедшей в республику, читайте в материале «Татар-информа».