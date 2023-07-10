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Общество 10 июля 2023 07:50

В Татарстане ожидаются 37-градусная жара, гроза и град

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В Татарстане ожидаются 37-градусная жара, гроза и град
Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

В Татарстане продолжает сохраняться жаркая погода. Сегодня в республике столбик термометра поднимется до +34 градусов, в восточных районах – до 37. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Прогнозируется переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, локально сильный, а в отдельных районах может быть гроза и град. Будет дуть восточный с переходом на юго-западный ветер, порывы будут достигать 11 метров в секунду, местами ожидаются кратковременные усиления до 15-20 метров в секунду, локально – до 24.

Ночью температура воздуха составит от +18 до +23 градусов.

#жара #град #гроза
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