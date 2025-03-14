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Происшествия 14 марта 2025 10:18

В Татарстане ожидают раннее вскрытие рек ото льда

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В Татарстане ожидают раннее вскрытие рек ото льда
Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

В этом году в Татарстане прогнозируется вскрытие рек на 19-20 дней раньше обычных многолетних сроков. Об этом на пресс-конференции в Центре ГИМС ГУ МЧС России по РТ рассказала начальник отдела безопасности людей на водных объектах республиканского главка Регина Гаязова.

«Особо опасны участки под мостами, которые не до конца замерзают даже зимой. Также раннее вскрытие льда мы уже можем наблюдать на примере малых рек. Известно, что уже есть жертвы, провалившиеся под лед», – рассказала спикер.

По данным ведомства, с конца прошлого года до настоящего момента под лед уже провалились девять человек. Чаще всего под лед попадают рыбаки. Вторая распространенная причина — выезд на лёд на специальной технике.

#ГУ МЧС по РТ #реки
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