В Татарстане ожидают приход гриппа к середине октября

В Татарстане пока не регистрируют случаи заболевания гриппом. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Именно сейчас самое благоприятное время для того, чтобы сделать прививку против гриппа, пройти вакцинацию. Потому что до выработки иммунитета должно пройти как минимум две недели», – отметила замруководителя республиканского ведомства.

Любовь Авдонина добавила, приход гриппа в Татарстан ожидается в середине октября или к началу ноября.