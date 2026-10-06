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Общество 6 октября 2026 09:29

В Татарстане ожидают повтор эпидемии свиного гриппа 2024 года

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По прогнозу эпидемиологов, в Татарстан придет волна свиного гриппа. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения РТ Дмитрий Лопушов.

«Мы фактически ожидаем эпидемию 2024-2025 годов, вызванную гриппом H1N1, – это свиной грипп. Он характеризуется молниеносным течением и более частым поражением легких и, соответственно, вызывает тяжелые формы пневмонии», – сказал Лопушов.

Врачи призывают активнее прививаться тем, кто входит в группы риска: имеющим хронические заболевания, пожилым, беременным и маленьким детям.

#свиной грипп #ОРВИ и грипп #минздрав татарстана
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