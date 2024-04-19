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Новости Татарстана и Казани
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В Татарстане ожидают до +27 градусов, а в Казани установится новая рекордная температура
В пятницу, 19 апреля, в Татарстане прогнозируется до +22…+27 градусов.
В Казани же в этот день столбики термометров поднимутся до +23…+25 градусов. К слову, в столице РТ ранее фиксировали самую высокую температуру за весь период весенних наблюдений, а именно +22,6 градуса. Причем этот рекорд был установлен в 1973 году, сообщает пресс-служба Гидрометцентра Республики Татарстан.
Однако синоптики предупреждают, что в этот день в республике, и в Казани в том числе, местами ожидается сильный южный ветер порывами 15-20 м/с.
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