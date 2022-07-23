В Татарстане ожидается жара до 31 градуса
Завтра, 24 июля, в Татарстане воздух нагреется до 31 градуса. Об этом сообщается на сайте республиканского Гидрометцентра.
В воскресенье прогнозируется переменная облачность, осадков не ожидается. Ночью температура воздуха составит от +12 до +17 градусов, днем столбик термометра поднимется до +31.
Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в начале следующей недели в дневные часы при развитии активной конвекции местами прогнозируются кратковременные дожди с грозами.