В Татарстане ожидается жара до 31 градуса

Завтра, 24 июля, в Татарстане воздух нагреется до 31 градуса. Об этом сообщается на сайте республиканского Гидрометцентра.

В воскресенье прогнозируется переменная облачность, осадков не ожидается. Ночью температура воздуха составит от +12 до +17 градусов, днем столбик термометра поднимется до +31.

Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в начале следующей недели в дневные часы при развитии активной конвекции местами прогнозируются кратковременные дожди с грозами.